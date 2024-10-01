Прожиточный минимум в сентябре этого года увеличился до 55 120 тенге в месяц, передает LS.

По сравнению с августом данный показатель стал меньше на 1,1%.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум для мужчин старше 18 лет (64 658 тенге в месяц) выше на 26%, чем для женщин (51 296 тенге).

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 50 810 тенге, для детей в возрасте до 14 лет – 49 031 тенге, для юношей 14-17 лет – 68 585 тенге, а девушек – 52 549 тенге.

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 68 623 тенге. Далее следуют Алматы – 60 062 тенге, Астана – 58 509 тенге, Восточно-Казахстанская область – 58 279 тенге, области Абай – 56 182 тенге, Алматинская – 55 749 тенге, Ұлытау – 55 179 тенге, Северо-Казахстанская – 54 722 тенге.

В Акмолинской области прожиточный минимум составил 53 721 тенге, в Атырауской – 52 632 тенге, в Шымкенте – 53 364 тенге, в Костанайской – 53 175 тенге, Павлодарской – 53 056 тенге.

Далее следуют Жетісу – 52 818 тенге, Карагандинская – 52 428 тенге, Западно-Казахстанская – 52 086 тенге, Актюбинская – 51 111 тенге, Жамбылская области – 51 044 тенге.

Наименьшие уровни остаются в Кызылординской – 49 384 тенге, Туркестанской областях – 48 162 тенге.

Между тем, если сравнить прожиточный минимум с прошлым годом (к сентябрю 2023-го), то заметен рост на 4,3%.

Напомним, ранее LS писал о том, что среди стран ЕАЭС уровень инфляции в Казахстане самый высокий.

Справка

Прожиточный минимум равен минимальной потребительской корзине, в которую входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека. Сюда входят 43 наименования продуктов (55% от общей суммы), в том числе мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные, их виды, яйца, сахар, чай, специи и др. На непродовольственные товары и услуги доля расчета установлена в размере 45% от всей суммы прожиточного минимума.

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