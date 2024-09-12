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В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

Фотография для новости В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

pixabay.com

Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года определен перечень административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

в Абайской области 9 сел:

  • село Айнабулак
  • село Медеу
  • село Орда
  • село Емелтау
  • село Жорга
  • село Акбулак
  • село Караолен
  • село Танат
  • село Карасу

в Акмолинской области 7 сел:

  • село Арай
  • село Белагаш
  • село Мезгильсор
  • село Белгородское
  • село Новодобринка
  • село Преображенка
  • село Раздольное

в Западно-Казахстанской области 3 села:

  • село Сұлу көл
  • село Актай
  • село Белогорка

в Кызылординской области 4 села:

  • село Жинишкекум
  • село Косаман
  • село Сазды
  • село Шакен

в Восточно-Казахстанской области 2 села:

  • село Дородница
  • село Шаганатты

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.

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