В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года определен перечень административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

в Абайской области 9 сел:

село Айнабулак

село Медеу

село Орда

село Емелтау

село Жорга

село Акбулак

село Караолен

село Танат

село Карасу

в Акмолинской области 7 сел:

село Арай

село Белагаш

село Мезгильсор

село Белгородское

село Новодобринка

село Преображенка

село Раздольное

в Западно-Казахстанской области 3 села:

село Сұлу көл

село Актай

село Белогорка

в Кызылординской области 4 села:

село Жинишкекум

село Косаман

село Сазды

село Шакен

в Восточно-Казахстанской области 2 села:

село Дородница

село Шаганатты

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.

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