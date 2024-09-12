В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

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Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года определен перечень административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли:
в Абайской области 9 сел:
- село Айнабулак
- село Медеу
- село Орда
- село Емелтау
- село Жорга
- село Акбулак
- село Караолен
- село Танат
- село Карасу
в Акмолинской области 7 сел:
- село Арай
- село Белагаш
- село Мезгильсор
- село Белгородское
- село Новодобринка
- село Преображенка
- село Раздольное
в Западно-Казахстанской области 3 села:
- село Сұлу көл
- село Актай
- село Белогорка
в Кызылординской области 4 села:
- село Жинишкекум
- село Косаман
- село Сазды
- село Шакен
в Восточно-Казахстанской области 2 села:
- село Дородница
- село Шаганатты
Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.
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