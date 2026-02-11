В Казахстане утверждён размер фитр-садака на 2026 год. Об этом сообщили в Духовное управление мусульман Казахстана, передает informburo.kz
В текущем году сумма обязательного пожертвования на одного человека составит 735 тенге. Для сравнения, в 2025 году размер фитр-садака был установлен на уровне 655 тенге.
В ДУМК отметили, что перевести фитр-садака и другие пожертвования можно через мобильные приложения банков второго уровня, а также через отделения «Казпочты».
Священный месяц Рамазан продлится 29 дней. Ночь аль-Кадр ожидается с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт в этом году будет отмечаться 20 марта. Курбан-айт начнётся 27 мая и продлится до 29 мая включительно.
