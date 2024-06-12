В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт

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11 июня 2024 года Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) определило время праздничного намаза на Курбан айт в регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что несмотря на единый часовой пояс в стране, намаз начинается по-разному.
Фото: muftyat.kz
Как отмечено на сайте ДУМК, в течение первых десяти дней зуль-хиджа следует поклоняться с предельной преданностью и стараться совершать больше добрых и благих дел.
Также сказано, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение.