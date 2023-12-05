В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2024 год.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

Согласно календарю, месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта.

«Ляйлят аль-кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) – с 5 на 6 апреля. Ораза айт (праздник разговения) – 10 апреля. Первый день Курбан айта – 17 июня», – отмечено в документе.

Также на сайте сказано, что начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований.

Специалисты предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния.

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