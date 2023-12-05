USD 461.33
EUR 501.65
RUB 5.1
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год

В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год

pixabay.com

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2024 год.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

Согласно календарю, месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта.

«Ляйлят аль-кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) – с 5 на 6 апреля. Ораза айт (праздник разговения) – 10 апреля. Первый день Курбан айта – 17 июня», – отмечено в документе.

Также на сайте сказано, что начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований.

Специалисты предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Вину признаю и раскаиваюсь. 19-летнюю жительницу Костаная судят за обман пенсионеров на миллионы тенге
Следующая новость

Избитая до переломов ребер 85-летняя женщина умерла в Костанайской области