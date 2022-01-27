В Казахстане ослабили карантинные ограничения

Принято новое постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает Zakon.kz.

Согласно документу, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.

Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной»). Это – проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв. м и продовольственные с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м), бассейны.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) – деятельность участников Ashyq будет осуществлять без ограничений, а в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска, сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров, ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков, салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1 тыс. кв. м, вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска.

Сняты ограничения в «зеленой» зоне, при наличии нейтрального «синего» статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские). Кроме того, увеличена их заполняемость в «желтой» зоне – с 50 до 70% и в «красной» – с 30 до 60%. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.

Принимаемые послабления карантинных мер приняты в реализацию поручений главы государства от 21 января 2022 года.