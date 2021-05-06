В Казахстане осталось 665 ветеранов ВОВ

В Казахстане живут 665 ветеранов Великой Отечественной войны. В 2020 году их насчитывалось порядка 1025. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты Ерлан Аукенов, передает Tengrinews.kz.

«В 2020 году было 1025 ветеранов, в этом году — 665. Если брать категории ветеранов и лиц, приравненных к ним, в том числе тыловиков, то численность сократилась со 127 тысяч до 114 тысяч человек», — сообщил Аукенов на онлайн-брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что на выплаты участникам и инвалидам ВОВ к 9 Мая в Казахстане потратят 6,4 миллиарда тенге.