В Казахстане остановили работу букмекеров из Finbet

Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Минфина по результатам проведённых оперативно-разыскных мероприятий пресекла незаконную деятельность букмекерской конторы «Finbet», сообщает forbes.kz

«Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан. Противоправный приём денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях», — сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу.

18 декабря 2019 была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в восьми регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора Finbet.

«Ежегодный доход от незаконной деятельности составлял порядка 3 млрд тенге. Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — заключают в комитете.