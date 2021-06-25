В Казахстане откажутся от регулирования цен на лекарства. На 3742 препарата отменят предельные цены в 2022 году

Что случилось. В Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что с 2022 года будут постепенно отказываться от регулирования цен на лекарства. Из списка лекарств, подлежащих государственному ценовому регулированию, исключат препараты, которые взаимозаменяемы, то есть на рынке есть лекарства с аналогичными действующими веществами, передает informburo.kz

Основания для отмены регулирования. В агентстве отметили, что действующий сейчас механизм государственного регулирования цен на лекарства не позволяет развиваться фармацевтическому рынку и внедрять новые инновационные препараты отечественным товаропроизводителям. Представители бизнеса поднимают вопросы по срокам утверждения предельных цен, отмечают их некорректное формирование, затяжной период первичной регистрации цен на новые препараты. Увеличиваются затраты дистрибьюторов на хранение лекарственных средств при отсутствии утверждённой предельной цены.

«Действующая на сегодня жёсткая система регулирования способствует вымыванию лекарственных средств с рынка и делает его непривлекательным с точки зрения вывода на рынок новых лекарств», – считают в агентстве.

Мониторинг розничных цен на лекарства за январь-февраль 2021 года показал, что в аптеках фактически не применяются предельные цены. Например, предельная цена на детский панадол (суспензию) объёмом 100 мл составляет около 1634 тенге, в аптеках он продаётся по 1075 тенге; предельная цена на йод (раствор спиртовой 5%), 30 мл, – 234 тенге, цена в аптеке – 176 тенге; предельная цена на «Хилак форте» (капли), 100 мл, – 3778 тенге, цена в аптеке – 2681 тенге.

«Было установлено, что каждый розничный реализатор лекарств устанавливает свою объективную цену, но имеет место «подтягивание» цен до уровня предельных», – отметили в агентстве.

Первый этап перехода к дерегулированию. На первом этапе – до середины 2022 года – перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию, будет сокращён, предварительно, на 3742 единицы, при наличии взаимозаменяемости препаратов по международному непатентованному наименованию. В дальнейшем Минздрав РК, по согласованию с агентством, будет ещё больше сокращать список лекарств, реализуемых в рознице и подлежащих регулированию.

«Положительным примером отмены регулирования цен являются медицинские маски, предельные цены на которые отменены в апреле. До отмены регулирования у предпринимателей имелась возможность повсеместно поднимать их стоимость до предельной цены, сначала – 118 тенге, позже – 60 тенге, а в настоящее время, после отмены регулирования, в условиях конкуренции и обеспечения достаточного производства, цены держатся в пределах от 15 до 40 тенге за маску», – отметили в агентстве.

Что останется под госконтролем. Обязательное регулирование цен на лекарственные препараты останется в рамках гарантированной медицинской помощи и социального страхования. В период действия ограничительных мероприятий сохранятся предельные цены на антиковидные препараты, используемых при лечении коронавирусной инфекции.

Почему это важно знать. Судя по доводам агентства, в отмене госрегулирования цен заинтересован прежде всего фармацевтический бизнес. В период пандемии и ажиотажа вокруг лекарств установление предельных цен было одним из главных инструментов, позволяющих бороться со спекуляцией и необоснованным подорожанием противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках с помощью штрафов. В сообщении агентства ничего не сказано о том, каким образом власти будут в дальнейшем противостоять недобросовестным предпринимателям и продавцам лекарств, если подобные ситуации повторятся.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.