В Казахстане отключат телевидение и радио.

АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

«В связи с этим, уведомляем Вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в АО «Казтелерадио».

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