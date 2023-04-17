В Казахстане отключат телевидение и радио.
АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
«В связи с этим, уведомляем Вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в АО «Казтелерадио».