В Казахстане открыли горячую линию для бесплатных консультаций по лекарствам

В Центре рационального использования лекарственных средств РЦРЗ работает бесплатный единый телефонный номер 8 (800) 080-88-87, сообщает пресс-служба Республиканского центра развития здравоохранения, передает informburo.kz

Позвонив по данному номеру, казахстанцы могут получить информацию по вопросам бесплатного обеспечения лекарственными средствами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, эффективности препаратов и их возможных побочных действиях.

Население может получить консультацию медиков по вопросам взаимодействия препаратов, рационального назначения лекарственных средств в соответствии с международными стандартами, на основании доказательной медицины и международных баз данных по лекарственным средствам.

Кроме того, Минздрав опубликовал памятку для населения и перечислил телефоны, по которым можно узнать о наличии бесплатных лекарств в поликлиниках и больницах.

Также в Казахстане действует канал в WhatsApp, по которому можно направить информацию о фактах завышения цен на лекарства, – 8 (702) 000-24-94.

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