В Казахстане открыто производство стационарных аппаратов ИВЛ

Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил предприятие оборонной промышленности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг», которое в условиях пандемии организовало производство стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Данный аппарат предназначен для длительной вентиляции легких взрослых и детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии в лечебных учреждениях. Аппарат ИВЛ соответствует требованиям Министерства здравоохранения РК и прошел успешное испытание в Многопрофильном инфекционном центре Нур-Султана, получив положительное экспертное заключение медицинских специалистов.

На сегодняшний день осуществляется промышленная сборка аппаратов ИВЛ с уровнем локализации до 30% с перспективой его увеличения до 50 и более процентов. Уровень локализации в течение производственного цикла будет повышаться благодаря оснащенности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» современным технологическим оборудованием и высокой компетентности инженерно-технического персонала в сфере производства электронных, радиоэлектронных и оптических приборов. В производстве аппаратов ИВЛ задействован технологический потенциал других оборонных предприятий РК. По разнарядке Министерства здравоохранения аппараты ИВЛ в течение сентября-октября текущего года будут доставлены в медицинские учреждения по всем регионам страны в количестве 1500 единиц.

Наряду со сборкой аппаратов ИВЛ, инженерно-технический персонал предприятия обеспечит обучение медицинских работников в лечебных учреждениях, а также в режиме 24/7 будет осуществлять техническую поддержку. Предприятием предоставляется гарантийный срок обслуживания в течение 3-х лет. Глава Правительства ознакомился с производством и поручил обеспечить своевременную доставку изделий в медицинские учреждения страны.

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