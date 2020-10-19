19 октября в Казахстане отмечают День спасателя. Именно в этот день 25 лет назад были организован Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям. Большого праздника в Костанае по этому поводу из-за коронавируса не было, но спасатели не отступили от традиционного в этот день возложения цветов к памятнику погибших коллег

Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева 19 октября 1995 года был образован Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В этот день сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы и гражданской обороны отмечают свой профессиональный праздник. Вот уже 25 год подряд. Каждый день эти люди ставят свою жизнь под угрозу, достойно несут службу. Асет Сеилханов — представитель династии пожарных костанайского гарнизона. Он служит 8 лет и за эти годы понял самое важное в своей работе.

«Огонь это страшная сила, но как у нас говорят, если ты боишься, значит, ты живой. Страх есть, но нужно с ним бороться. В нашей службе без чувства локтя никак. То есть мы заходим звеном, но когда с тобой проверенные ребята, уже каждый чувствует друг друга в нашей работе без слаженности никак»,- говорит пожарный-спасатель Асет Сеилханов.

Спасатели еще недавно входили в Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК. Однако в этом году Касым-Жомарт Токаев придал особый статус спасательной службе. В своем Послании народу Казахстана Президент подчеркнул важность воссоздания Министерства по чрезвычайным ситуациям и эту новость в праздничный день одна из самых обсуждаемых.

«Сегодня уже 25 лет, символично, что становимся свидетелями воссоздания Министерство ЧС. У нас при ЧС есть пожарные подразделения, есть и категории административных служащих, которые вносят не меньший вклад, чем те, кто носит погоны. У нас есть добрые традиции и мы будем их укреплять»,- сказал начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов.

Громких торжеств по случаю 25 -летия создания в стране органов гражданской безопасности в костанайских пожарных частях не было — коронавирус, конечно, причина. Но отказываться от традиционного в этот день возложения цветов к памятнику погибших коллег, здесь не стали. Почтили пожарные нынешние и на пенсии память Героя Советского Союза Леонида Телятникова.

В 1986 году подразделение костанайского пожарного Телятникова было самым первым, кто начал тушить пожар на ядерном реакторе Чернобыльской АЭС. Он и его команда пробыли на станции 3 часа и получили высокие дозы облучения.

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