В Казахстане отмечают День столицы

Дата 6 июля выбрана не случайно, именно в этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу. 6 мая 1998 года Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Акмолы в Астану.

День столицы начали праздновать с момента приобретения городом столичного статуса. Правда тогда его отмечали 10 июня на местном уровне. Только в 2006 году День столицы перенесли на 6 июля.

В 2008 году праздник получил государственный статус, с тех пор 6 июля для всей страны считается выходным днем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал решение о переносе столицы судьбоносным. Выступая 5 июля на юбилейном форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов, он подчеркнул, что принято оно было в очень сложный период, когда экономика страны была в стагнации, а люди не полностью адаптировались к рыночным отношениям.

По его словам, сейчас Астана продолжает динамично развиваться и ее международный авторитет растет. Столица Казахстана стала настоящей площадкой мира, где налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны с самыми разными позициями и интересами.

«Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь. У нашей столицы – светлое будущее», – подчеркнул президент.

В этом году казахстанцы отдыхают четыре дня на День столицы – 6,7,8 и 9 июля. Все регионы подготовили насыщенную праздничную программу с концертами, флешмобами и выставками.

В Костанае также запланировано несколько мероприятий на этот день

В 10:00 в Центральном сквере начнется традиционный ежегодный легкоатлетический забег, посвященный Дню столицы.

С 12:00 до 14:00 в Сити-центре будет проходить концертная программа «Сұлусың қандай, Астанам!».