В Казахстане отмечают Курбан айт

Один из самых главных мусульманских праздников, Курбан айт, отмечают сегодня в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Курбан айт – праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ораза айт. Курбан айт празднуют три дня, начиная с 28 июня. Этот день в Казахстане объявлен праздничным выходным днем.

В этот день верующие отправляются в мечеть, где проходит специальный айт-намаз. В Курбан айт принято приносить в жертву барана, часть от которого, по традиции, раздают. Также в праздник принято ходить в гости и дарить угощения и подарки.

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