В Казахстане отменили новшество на ЕНТ-2024

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что отменили новшество на ЕНТ-2024 по просьбам абитуриентов, сообщает Zakon.kz.

В начале учебного года были объявлены новшества ЕНТ-2024. Одним из них был проект по комбинациям профильных предметов.

«Поступающие на группы образовательных программ «B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии», «B055 – Математика и статистика», «B063 – Электротехника и автоматизация» должны были сдавать комбинацию «Математика-Информатика»», – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, многие абитуриенты, выбравшие своей будущей профессией данные специальности, просили оставить комбинацию профильных предметов «Математика-Физика», так как уже начали подготовку по ней

«Таким образом, мы учли ваши пожелания и решили не вносить данные изменения. Вы можете продолжить свою подготовку к ЕНТ по предметам «Математика-Физика»», — сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также он отметил, что в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования были опубликованы список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.