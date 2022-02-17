Изменения для въезжающих граждан приняли в МВК РК

В четверг, 17 февраля, Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Для населения:

Отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан Казахстана, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев.

Разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации, без ПЦР-теста.

Отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq «желтого» статуса).

Разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет, вакцинации️ лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и для завершения курса вакцинации (вторая доза) лиц, получивших первый компонент за пределами Казахстана.

Для бизнеса:

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров, торговых сетей (продовольственных) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, бассейнов, игровых, ночных клубов, караоке.

Разрешено проведение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки), конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров, лотерейных клубов и букмекерских.

Независимо от зоны эпидемиологического риска («красной», «желтой» и «зеленой») сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн-режиме.

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