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В Казахстане отменили ограничения экспорта сельхозпродукции

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Глава Минсельхоза подписал приказ, прекращающий действие предыдущих приказов, запрещающих или ограничивающих вывоз отдельных видов сельхозпродукции, передает zakon.kz.

По информации министерства, новый приказ об отмене экспортных ограничений вводится в действие с 1 июня 2020 года.

Напомним, в связи с введением в Казахстане режима ЧП и поручением главы государства о недопущении на внутреннем рынке дефицита социально значимых продуктов питания, Министерство сельского хозяйства РК из соображений продовольственной безопасности и в целях сохранения достаточных запасов до сбора нового урожая ввело временное регулирование экспорта сельхозпродукции.

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