В Казахстане отменили ограничения экспорта сельхозпродукции

Глава Минсельхоза подписал приказ, прекращающий действие предыдущих приказов, запрещающих или ограничивающих вывоз отдельных видов сельхозпродукции, передает zakon.kz.

По информации министерства, новый приказ об отмене экспортных ограничений вводится в действие с 1 июня 2020 года.

Напомним, в связи с введением в Казахстане режима ЧП и поручением главы государства о недопущении на внутреннем рынке дефицита социально значимых продуктов питания, Министерство сельского хозяйства РК из соображений продовольственной безопасности и в целях сохранения достаточных запасов до сбора нового урожая ввело временное регулирование экспорта сельхозпродукции.

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