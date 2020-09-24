В Казахстане отменили смертную казнь. Ранее в стране действовал мораторий на нее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МИД.

Сообщается, что Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни, соответствующий документ подписал в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

О самом решении заявил ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на реализацию основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Подчеркивается, что «подписание этого международного документа является продолжением курса на гуманизацию уголовного законодательства».

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента о введении соответствующего моратория в 2003 году.

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