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В Казахстане отменят бумажные разрешения на постах транспортного контроля с 15 апреля

holmogori.ru

В Казахстане с 15 апреля отменят бумажные разрешения на постах транспортного контроля, сообщили в пресс-службе МИИР РК, передает informburo.kz

Проводить проверку начнут с помощью информационно-аналитической системы транспортной базы данных.

«Перевозчикам не потребуется при себе иметь разрешительные документы на бумажных носителях. Достаточно иметь одобренную заявку на выдачу этих разрешений, и принятую государственным органом государственные пошлины (при необходимости) за выдачу разрешения в соответствии с действующим законодательством в личном кабинете на портале электронного правительства», – говорится в сообщении ведомства.

Список необходимых разрешений:

  • специальное разрешение на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспортного средства;
  • специальное разрешение на перевозку опасных грузов классов 1, 6 и 7;
  • карточки допуска на автотранспортное средство;
  • удостоверение допуска на международные перевозки грузов.
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