В Казахстане ожидается новый рост цен на жилье – эксперт

Жилье трех категорий будет дорожать в Казахстане в I половине 2023 года.

Такой прогноз LS озвучил глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

По словам эксперта, на строительной рынок давят инфляция, ослабевание курса тенге, а также усиление санкций в сторону России, так как 42% импортных материалов закупаются в данной стране.

«В связи с этим мы увидим удорожание недвижимости I и II категорий (элит- и бизнес-классов) на 10-12% к середине года. Это примерно по 2-3% в месяц. Жилье III категории (комфорткласс) также будет расти в цене, но не так значительно. Квартиры IV категории (экономкласс) могут подешеветь примерно на 15%, так как покупательская способность у казахстанцев низкая, а предложения на рынке завышенные. Например, 450 тыс. тенге за кв. м строящегося жилья в Турксибском и Наурызбайском районах Алматы – это слишком дорого», – пояснил Мусрепов.

Эксперт отметил, что из-за снижения финансовых возможностей казахстанцев и отсутствия доступной ипотеки, на рынке недвижимости Казахстана будет наблюдаться стагнация. Незначительно повлияет на ситуацию, по мнению собеседника LS, продление ипотечной программы «7-20-25». Мусрепов пояснил, что несмотря на хорошие условия, ограничения по сумме кредита не позволяют охватить все категории населения. На данный момент максимальный размер займа составляет 15-25 млн тенге в зависимости от города. Помимо этого, в рамках данной программы не могут улучшить свои жилищные условия те, у кого уже есть квартиры.

Вместе с тем Мусрепов отметил, что строительные компании из-за продления данной ипотеки могут создать ажиотаж, что также спровоцирует рост цен. Для того чтобы снизить возможность спекуляции, эксперт посоветовал правительству усилить внимание на развитие регионов.

«Необходимо увеличить активность в областях, а также строить больше новых домов там. Это позволит снизить внутренний миграционный процесс в большие города, которые и без того перегружены», – заключил он.

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