В Казахстане ожидается самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс, сообщает zakon.kz.

По его словам, в настоящее время многие страны (Африка, Афганистан, Пакистан и другие страны Юго-Восточной Азии) переживают крупнейшее за последние 25 лет нашествие саранчи. А в ВОЗ опасаются, что активность насекомых приведет к гибели урожая, животных и, как следствие, массовому голоду во многих странах.

По мнению ученных, в 2020 году проблемы, вызванные полчищами саранчи, могут приобрести катастрофический характер. В Казахстане, согласно прогнозируемым данным, ожидается распространение стадных саранчевых на площади 554 тыс. га. Кроме того, распространение нестадных саранчевых прогнозируется на площади 66 тыс. га, — сообщил он.

Территория Казахстана составляет 272,5 млн га.

На борьбу со стадными саранчевыми из республиканского бюджета выделено порядка 1 млрд тенге. Это, по словам спикера, позволило закупить необходимые пестициды и услуги для проведения химических обработок на всю прогнозируемую площадь.

Для борьбы с нестадными саранчевыми из средств местного бюджета выделено 555 млн тенге. На центральном складе имеется запас пестицидов для борьбы с саранчевыми вредителями в объеме 47 тыс. литров, на общую площадь 525 тыс. га, что составляет 95% от прогноза саранчевых. Для эффективной обработки против саранчевых закуплено несколько видов различных групп пестицидов. К обработке будет привлечено 148 единиц специальной опрыскивающей техники, включающие в себя газогенераторы, наземные опрыскиватели, авиационную технику, — сообщил он.

К слову, работы по обработке приграничных территорий против саранчевых вредителей будут проводиться совместными усилиями с соседями.

В целом работы по предотвращению нашествия идут своевременно, распространение и развитие саранчи мы ожидаем, но в пределах прогнозируемой площади, которую мы спланировали, — заключил он.

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