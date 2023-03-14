В Казахстане ожидается внедрение новых тарифов на электричество

Глава казахстанского кабмина дал ответ на официальный запрос сенаторов, передает inbusiness.kz.
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Премьер-министр рассказал о проводимой работе по внедрению новой модели оптового рынка электроэнергии.
«В настоящее время правительством ведется работа по внедрению новой модели оптового рынка на основе механизма единого закупщика электроэнергии и балансирующего рынка в режиме реального времени. Соответствующие поправки по внесению изменений в действующее законодательство находятся на рассмотрении в сенате парламента», — написал Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос.
Она также уточнил, что по этой модели будут предусмотрены почасовые тарифы на электроэнергию, которые будут стимулировать крупных оптовых потребителей, в том числе энергоснабжающие организации, минимизировать отклонения от суточного графика в вечерние часы и потреблять электроэнергию в период ее наименьшего спроса (в ночное время) по более низкой цене.
Напомним, в феврале сообщалось, что в Казахстане на 1,1% выросло производство электричества – до 10,8 млрд кВт⋅ч