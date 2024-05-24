В Казахстане ожидают очень жаркое лето

В Казахстане проверят готовность всех служб к пожароопасному сезону. Такое поручение дал генеральный прокурор Берик Асылов. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает informburo.kz

Глава надзорного органа отметил, что Всемирная метеорологическая организация обещает очень жаркое лето.

«Вероятность лесных пожаров высокая. По моему поручению для снижения возможных рисков прокуроры областей проанализируют готовность всех служб к пожароопасному сезону», – проинформировал Асылов.

Ранее сообщалось, что правительство выделило рекордные 68 млрд тенге на укрепление материально-технического оснащения лесхозов в 2023-2027 годах. Техника на балансе лесных хозяйств Казахстана, в том числе для тушения пожаров, сильно изношена.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.