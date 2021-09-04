В Казахстане ожидают подорожания продуктов

В Казахстане ожидают роста цен на продукты. Уже сейчас покупатели отмечают повышение стоимости товаров, из которых состоит потребительская корзина: это мясо, овощи, крупы. К тому же из-за плохого урожая и засухи практически все производители продовольствия пересматривают свою ценовую политику и открыто говорят о новых прайсах, сообщает «31 канал».

В Усть-Каменогорске заметнее всего уже подорожала гречка – с 450 до 520 тенге за килограмм. Рост цен на эту крупу эксперты прогнозировали ещё летом. Из-за засухи в этом году своей гречки не хватает. А дефицит – это возможность обогатиться для посредников, говорят производители. Овощеводы Восточно-Казахстанской области тоже заявляют, что будут вынуждены поднять цены на урожай этого года. Либо им придется вообще отказаться от работы в поле.

«Сейчас бензин подорожал. У нас дороги плохие, на ремонт машины большие затраты, на оптовый рынок деньги тоже нужны. Как заедешь – 500 тенге, мусор –100 тенге, место – 4000, там нанимаешь грузчика – 5000», – говорит овощевод крестьянского хозяйства «Дружба» Толеген Мысыкпаев.

Несмотря на засуху, урожай моркови и масличных культур в регионе выдался неплохим, так что цены пока повышаться не будут.

Зато с картофелем ситуация другая. В Карагандинской области его производители также ссылаются на удорожание горючего, запчастей и удобрений. Отпускные цены вырастут максимум на 20%, однако пока овощи дойдут до прилавков – их стоимость может удвоиться.

«Я один год следил за нашим картофелем. Мы его продавали по 60 тенге. В Астане в магазине этот картофель продавали по 130, наш картофель. Представляете? 70 км довезти и продавать в два с лишним раза дороже!» – рассказывает руководитель ТОО «Шахтерское» Георгий Прокоп.

По словам руководителя молочного завода «Нәтиже», цены на свою продукцию здесь вынуждены будут поднять на 10-13%: пришлось повышать зарплату сотрудникам из-за большой инфляции.

«Когда уровень инфляции достаточно высок, и он гораздо выше, чем в прошлые годы, мы, конечно, планируем повышение цен на нашу продукцию», – говорит директор управляющей компании «Нәтиже» Сауле Жанкина. Не избежать и удорожания многих других продуктов, особенно мучных изделий. Насколько станет дороже хлеб – зависит от множества факторов.В Костанайской области мукомолы сейчас уже реализуют продукцию на 10-15 тенге дороже по сравнению с прошлым годом. Виной тому – засуха и неурожай. «Если раньше производитель мог извлечь из пшеницы 25-30% муки высшего сорта, то сейчас это будет на уровне 5-10%, и мы получим в результате высокую себестоимость высшего сорта, и его количество будет меньше. Соответственно подорожают кондитерские и макаронные изделия», – поясняет заместитель директора мельничного комплекса «Асалия» Алексей Третьяк. Говорят переработчики и о дефиците фуражного зерна: его практически нет, а значит неминуем рост цен на корма, что скажется на стоимости птицы и яйца. Птицеводы по всей стране уже столкнулись с этой проблемой. В затруднительном положении и птицефабрики Шымкента. На зиму казахстанским птицефабрикам необходимо порядка 650 тысяч тонн фуражной пшеницы. Но ее не хватает, а цены завышены. Если сейчас яйца в Шымкенте стоят до 520 тенге за десяток, то к зиме могут вырасти и до 600. Ведь без кормов производителям придётся забить птицу. «Цену по сравнению с прошлым годом подняли на 25%, естественно, она будет влиять на себестоимость яйца. Сделаем расчёты, анализы и посмотрим, на сколько повысится цена нашей продукции», – говорит учредитель ТОО «Шымкент кус» Абилкасым Досболов. Выход производители видят в том, чтобы повысить государственные дотации и на корма, и на топливо, а еще выделить птицефабрикам собственные земли для выращивания зерна.

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