В Казахстане ожидают возобновления программы по утилизации старых авто и сельхозтехники

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума рассказал, когда возобновится прием старой сельхозтехники и авто, передает Zakon.kz.

«Жасыл даму» должны провести свои корпоративные процедуры. Это непростой процесс, потому что был наложен арест на счета. 220 млрд тенге, которые были у РОПа, передача полномочий, компетенций и документации займет определенное время. Они обещают в ближайшее время эту программу возобновить», — рассказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

По его словам, старые сертификаты будут действовать. «Раньше антикоррупционная служба давала информацию об уголовных правонарушениях, про махинации с этими сертификатами, когда на одного человека было оформлено до 150 автомобилей и сельхозтехника. Поэтому здесь нужно просто подождать, чтобы они перевели это все в правовое русло».

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