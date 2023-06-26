В Казахстане пациентке с онкологией впервые провели сложную операцию на поджелудочной железе

Впервые в Казахстане больному c местно-распространённым раком поджелудочной железы в клинике Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова провели технически очень сложную, уникальную операцию – дистальную резекцию поджелудочной железы с резекцией чревного ствола DP-CAR, сообщает Informburo.kz пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

40-летнюю пациентку госпитализировали с диагнозом «умеренно дифференцированная аденокарцинома тела и хвоста поджелудочной железы с прорастанием в чревный ствол, селезеночную артерию».

«В апреле прошлого года на основании КТ брюшной полости в Казахстане впервые выставили диагноз, пациентку направили на консультацию к онкологу. Учитывая распространение опухоли на чревный ствол, случай признали неоперабельным, взяли биопсию из опухоли поджелудочной железы. На гистологическом исследовании выявили высокодифференцированную аденокарциному (G1) поджелудочной железы, рекомендовали полихимиотерапию», – сообщили в ведомстве.

Пациентка получила девять курсов полихимиотерапии, а также 27 сеансов лучевой терапии. Отмечалась положительная динамика, опухоль уменьшилась в размере.

Затем пациентку направили в ННЦХ им. А. Н. Сызганова, где после консультаций и консилиума рекомендовали оперативное лечение – дистальную резекцию поджелудочной железы с резекцией чревного ствола.

«В конце мая доктор медицинских наук, профессор Болатбек Баймаханов сам прооперировал больную, выполнив лапаротомию, дистальную резекцию поджелудочной железы со спленэктомией, с резекцией и протезированием чревного ствола (DP-CAR), левостороннюю адреналэктомию. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентку выписали в удовлетворительном состоянии на 12-е сутки после операции», – рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что у 30% больных раком поджелудочной железы наблюдается местное распространение, когда опухоль распространяется за пределы поджелудочной железы и включает чревный ствол или верхнюю брыжеечную артерию, но без отдалённых метастазов. При этих опухолях выполняется DP-CAR с комбинацией предоперационной ньюадьюватной химиотерапии и лучевой терапии.

DP-CAR считается технически очень сложной операцией, выполняется очень редко во всем мире, но даёт преимущество в выживаемости для пациентов с местно-распространенным раком поджелудочной железы.

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