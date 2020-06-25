В Казахстане пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому

В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали алгоритм ведения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Согласно этому документу, пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому, сообщает informburo.kz

Степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения – до 30% распространённости при наличии компьютерной томографии. Среди симптомов: температура выше 38 градусов, приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при физической нагрузке.

Госпитализировать в больницу таких пациентов будут, если температура не будет падать в течение 3-5 дней или в случае её появлении после кратковременной нормализации, усилении кашля. Экстренно заберут в инфекционный госпитали при частоте дыхания более 24 в минуту, нарастании одышки, тахикардии – более 100 ударов в минуту.

Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму:

ежедневные звонки от участковых врачей;

оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии), сатурация (при возможности);

видеоконсультация (по необходимости), но не реже одного раза в три дня.

при нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациента направляют в инфекционный стационар;

больных с лёгкой формой заболевания снимают с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата ПЦР-исследования.

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