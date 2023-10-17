В Казахстане падают реальные пенсии. Об этом сообщает Телеграмм-канал DataHub.



В сентябре средний размер пенсии составил 120 971 тенге. Это на 10,8% (11 815 тенге) больше, чем годом ранее. Тогда как цены за 12 месяцев выросли еще сильнее – на 11,8%. То есть в реальном выражении показатель снизился на 1%, — пишет канал.

И давно так?

Тренд на снижение выплат пенсионерам с поправкой на инфляцию сохраняется с мая 2021 г. (г/г). Прерывался он лишь однажды – в июне 2022 г. (+3,1%).

Минутка оптимизма. Нынешние темпы снижения реальных пенсий – минимальные по крайней мере с начала 2021 г., — говорится в сообщении канала.

Добавим, что в сентябре соотношение средней пенсии с величиной прожиточного минимума равнялось 248,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. ничего не изменилось. А вот к уровням двухлетней (268,6%) и трехлетней (287,5%) давности отмечается снижение. Грубо говоря, пожилые казахстанцы теперь могут приобрести на свои пенсии меньше товаров и услуг, чем тогда.

Источники данных – АО «ЦРТР», БНС АСПиР РК.

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