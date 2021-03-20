В Казахстане ПЦР-тестирование на Covid-19 включат в стоимость пакетов туроператоров

ПЦР-тестирование туристов, возвращающихся из-за рубежа, включат в стоимость пакетов туроператоров, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Таким образом, эта категория туристов будет сдавать тест на Covid-19 при возвращении в Казахстан в обязательном порядке за свой счёт.

Такое решение было принято по итогам обсуждения с туристическими операторами, НПП «Атамекен» и межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

По данным Минздрава, на сегодняшний день 80% лиц, прибывших из-за рубежа без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. Из Египта без справок прибыл 41% туристов, с Мальдив – 27%, ОАЭ – 16% и из Турции – 8,3%.

80% случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены среди прибывших отдыхающих из туристических стран: Египта – 96 человек, Турции – 50, ОАЭ – 51.

В Минкультуры и спорта сообщили, что обязательное прохождение ПЦР-тестирования при возвращении в Казахстан начнут включать в стоимость путёвок с 20 марта. Кроме того, Комитет индустрии туризма МКС предложил Минздраву включить в свой приказ норму, обязывающую прохождение ПЦР-тестирования в течение 24 часов после прибытия с размещением под карантин в специально отведённых местах размещения за счёт граждан. В случае невыполнения этих требований предлагается предусмотреть административную ответственность по статье 425 КоАП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.