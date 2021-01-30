В Казахстане пенсионеры могут уступить часть своих накоплений близким родственникам

Действующие пенсионеры могут уступить своим родственникам часть пенсионных накоплений, если это позволяет порог достаточности, сообщает Kazpravda.kz.

Об этом в прямом эфире в Іnstagram сообщила председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

«По действующим пенсионерам необходимо отдельно остановиться. Действующий пенсионер может уступить сумму, которая превышает порог достаточности. Индивидуальный подоходный налог он начнет платить уже со следующего года. Почему? Потому что у него не будет отсрочки, как, например, у 40-летних.

40-летние могут поставить отсрочку на дату выхода. А раз это действующий пенсионер, то это будет сразу. Но он должен четко понимать, что на следующий год его график пенсионных выплат с ЕНПФ-а будет пересмотрен, причем чаще всего в сторону снижения его ежемесячной пенсии», — сказала Ибрагимова.