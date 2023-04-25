В Казахстане передумали менять учебники на планшеты

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля заявил, что в Минпросвещения передумали менять школьные учебники на планшеты, сообщает zakon.kz

«Планшеты, так как нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство — Министерство просвещения, проработало данный вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инновации в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на их мнение», — заявил министр.

В Министерстве просвещения рассказали о каких методах идет речь.

«Планируется использовать интерактивные панели в классах», — сообщили в пресс-службе ведомства.