В Казахстане передумали: старые 10 000 тенге будут в ходу дольше

Национальный банк Казахстана продлил срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге. Теперь использовать купюры старого образца можно будет еще один год — до июня 2027 года.

Решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана. Оно позволит гражданам и бизнесу без спешки продолжать использовать действующие банкноты, а также обеспечит их поэтапную замену на новые.

Что это значит для казахстанцев

В течение продленного периода банкноты старого и нового образца будут находиться в параллельном обращении. Это означает, что обе версии купюр являются законным платежным средством и обязательны к приему по всей территории страны — при оплате товаров, услуг, переводах и зачислении на банковские счета.

Как будет проходить замена

Национальный банк продолжает выпуск новой серии банкнот «Сакский стиль». Замена старых купюр будет происходить постепенно, без резких ограничений для населения.

После завершения периода параллельного обращения предусмотрены дополнительные сроки обмена:

банки и АО «Казпочта» будут обменивать старые банкноты еще в течение 3 лет;

филиалы Национального банка будут проводить обмен бессрочно.

Таким образом, у граждан будет достаточно времени для комфортной замены купюр без риска потери их стоимости.

