В Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений

18 учебных заведений и более 60 улиц по Казахстану получат новые названия в честь Розы Баглановой, Батырхана Шукенова, Фаризы Онгарсыновой, Маншук Маметовой, Шерхана Муртаза, Озбекали Жанибекова и других выдающихся личностей, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно 22 июня 2023 года во время заседания Республиканской ономастической комиссии.

«На прошедшем совсем недавно II заседании Национального Курултая в Туркестане Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, чьи биографии целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям. Президент поручил навести порядок в сфере ономастики и регламентировать все процедуры с учетом как региональных особенностей, так и общенациональных приоритетов», — сообщил министр Асхат Оралов

В сообщении Министерства культуры и спорта отмечено, что в ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск (Акмолинская область), Арыс (Туркестанская область) и Талдыкорган (Жетысуская область).

«По итогам заседания принято решение присвоить Южно-Казахстанскому педагогическому университету имя выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого-этнографа, историка, академика Озбекали Жанибекова», — отметили в пресс-служба МКС РК.

Кроме того, общеобразовательной школе №28 в Актау будет присвоено имя великого просветителя, ученого, поэта и публициста – Ахмета Байтурсынулы. В честь «Учителя нации» будет переименована и Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения Костанайского района, а также средняя школа №1 Ушарала Алакольского района Жетысуской области.

Общеобразовательная школа Костанайского района будет переименована в честь выдающегося писателя, поэта и общественного деятеля Спандияра Кобеева.

Средняя школа №2 Ушарала Алакольского района Жетысуской области будет носить имя классика казахской литературы, поэта, писателя, драматурга и журналиста Ильяса Жансугурова.

Также средняя школа №14 станции Бесколь Алакольского района Жетысуской области будет переименована в честь всемирно известного казахского писателя Мухтара Ауэзова.

Средняя школа №11 поселка Достык Алакольского района Жетысуской области будет носить имя героя Советского союза и писателя-фронтовика Бауыржана Момышулы.

Ушаральской казахской гимназии в Жетысуской области будет дано имя великого просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина.

Что касается улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них, то в Кокшетау «Парк борцам за революцию» будет переименован в «Алаш арыстары», а улица Дмитриева будет переименована в честь легендарного кюйши Даулеткерея.

«В городе Косшы Акмолинской области улицы 20-го микрорайона будут носить имена выдающихся государственных, общественных деятелей, артистов и писателей Амре Кашаубаева, Жаханши Досмухамедова, Жумекена Нажимеденова, Нургисы Тлендиева, Розы Баглановой, Шокыра Болтекулы, Сагадата Нурмаганбетова, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Батырхана Шукенова», — сообщила пресс-служба МКС РК

В Степногорске улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь легендарного борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

Также в Талдыкоргане ряд улиц будет носить имена основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, выдающегося поэта Туманбая Молдагалиева и героя Сагадата Нурмаганбетова.

В городе Арыс Туркестанской области появятся улицы, названные в честь Розы Баглановой, Народного писателя Казахстана Шерхана Муртаза и разных географических локаций: Шарын, Сарыарқа, Ұлытау, Жидебай, Сарайшық и т.д.

Часть названий была направлена на пересмотр, к примеру, «Гүлдер», «Асу», «Тіршілік» и «Айналайын».

Участники заседания сошлись во мнении, что названия улиц должны отражать исторические и географические особенности местности, иметь четкий смысл, говорится в заключении.

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