Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тысяч одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей.

Как и в прошлом году, в последний учебный день — 23 мая во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма». Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года.

Единый классный час направлен на формирование у школьников таких ключевых качеств, как стремление к знаниям, патриотизм и трудолюбие. Эти ценности являются основой зрелой гражданской позиции и устойчивого будущего нашей страны. Каждый полученный результат, каждое усилие — это вклад в общее дело и проявление любви к Родине.

Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ. В свою очередь, еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.

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