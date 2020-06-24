В Казахстане перенесут сроки уплаты налога на транспорт

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Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что в Казахстане предлагается перенести срок уплаты налога на транспорт с декабря на апрель следующего года, передает Tengrinews.kz.
«В целях удобства для налогоплательщиков, предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года», — сказал Даленов на пленарном заседании Мажилиса.
Также Министерство нацэкономики предлагает объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить.
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».