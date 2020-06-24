В Казахстане перенесут сроки уплаты налога на транспорт

Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что в Казахстане предлагается перенести срок уплаты налога на транспорт с декабря на апрель следующего года, передает Tengrinews.kz.

«В целях удобства для налогоплательщиков, предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года», — сказал Даленов на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее об этом предложении рассказывал исполняющий обязанности директора департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов Министерства финансов Даулет Жарылгасинов.

Также Министерство нацэкономики предлагает объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».

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