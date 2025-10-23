С 1 ноября 2025 года в Казахстане вступает в силу новая Методика расчёта объёмов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утверждённая приказом министра промышленности и строительства. Документ определяет единые правила начисления платы за воду и водоотведение для физических и юридических лиц, передает zakon.kz

Как теперь будут рассчитываться объёмы воды

Основой для расчёта станет показание приборов учёта, установленных на границе эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем. В случаях, когда приборы учёта отсутствуют, расчёт будет проводиться по нормативам потребления, утверждённым местными акиматами, исходя из количества зарегистрированных жильцов.

Поставщики смогут получать данные о числе проживающих граждан через портал электронного правительства или из интегрированных государственных баз данных.

Временное отсутствие счётчика

Если прибор учёта временно отсутствует из-за ремонта или поверки, объём потреблённой воды будет определяться по среднему расходу за последние три месяца, но не более чем за один месяц. Если по истечении этого срока счётчик не установлен, расчёт ведётся по нормативу потребления.

Специфика расчётов для кондоминиумов

Для жильцов многоквартирных домов методика предусматривает несколько вариантов:

при отсутствии приборов учёта — расчёт по нормам потребления;

при частичной установке счётчиков — комбинированный подход (по приборам и нормам);

при наличии общедомового счётчика — разница между общедомовыми и индивидуальными показаниями распределяется между квартирами без счётчиков.

В случае отрицательной разницы перерасчёт проводится пропорционально между всеми абонентами.

Промывка систем и пожаротушение

При промывке новых или отремонтированных сетей объём потреблённой воды определяется по гидравлическому расчёту.

Расходы на воду, использованную для пожаротушения, компенсируются организациям водоснабжения из местного бюджета на основании актов противопожарных служб.

Контроль и перерасчёт

Поставщики будут обязаны предоставлять расчёты и производить перерасчёт при снятии контрольных показаний. Также предусмотрен учёт объёма услуг при открытой и закрытой системах горячего водоснабжения, а также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Взамен старого порядка

С введением новой методики предыдущая версия расчётов утрачивает силу. Министерство отмечает, что нововведение направлено на повышение прозрачности начислений и исключение спорных ситуаций между поставщиками и потребителями.

