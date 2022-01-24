В Казахстане пересматривают ковидные ограничения после критики президента

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В Казахстане пересмотрят карантинные ограничения после поручения президента «не душить» малый и средний бизнес, сообщил главный государственный санврач РК Ерлан Киясов, передает informburo.kz
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«Механизмы отрабатываются, после заседания МВК и заседания правительства озвучим», – сказал Ерлан Киясов.
21 января во время встречи с представителями бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Омикроном» вынуждено будет переболеть большинство населения. По его словам, нужно понять, насколько в этих условиях жёсткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг, рациональны и практичны.
«Я обращаюсь к правительству: пересмотрите всё это. Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?» – добавил глава государства.
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