В Казахстане пересматривают ковидные ограничения после критики президента

В Казахстане пересмотрят карантинные ограничения после поручения президента «не душить» малый и средний бизнес, сообщил главный государственный санврач РК Ерлан Киясов, передает informburo.kz

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Механизмы отрабатываются, после заседания МВК и заседания правительства озвучим», – сказал Ерлан Киясов.

21 января во время встречи с представителями бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Омикроном» вынуждено будет переболеть большинство населения. По его словам, нужно понять, насколько в этих условиях жёсткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг, рациональны и практичны.

«Я обращаюсь к правительству: пересмотрите всё это. Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?» – добавил глава государства.

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