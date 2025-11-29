В Казахстане готовятся пересмотреть механизм аттестации педагогов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает informburo.kz

По её словам, в Закон «О статусе педагога» уже вносятся поправки, направленные на усиление защиты и поддержку учителей. Министерство сейчас изучает предложения педагогов и рассматривает возможность обновления порядка аттестации. Одним из обсуждаемых направлений является внедрение разработанных учителями авторских программ.

В ходе встречи с представителями центральных госорганов и акимами сельских округов прозвучало предложение автоматически присваивать квалификационные категории педагогам, завершившим обучение в магистратуре. Однако министр отметила, что эта инициатива не соответствует принципам действующей системы.

Сулейменова подчеркнула, что уровень квалификации учителя должен определяться его профессиональными навыками и качеством преподавания, а не только наличием учёной степени.

Также глава Минпросвета сообщила о планируемом усилении поддержки малокомплектных школ, чтобы повысить качество образования в сельской местности.

В ведомстве отметили, что предложения по совершенствованию процедуры аттестации продолжают активно поступать от педагогического сообщества. Сегодня в системе образования страны трудятся около 600 тысяч учителей.

