В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию

irkutsk.bezformata.com
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, как могут измениться тарифы на электроэнергию в Казахстане, передает zakon.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Болат Акчулаков указал на износ основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается. По его словам, сейчас стоит вопрос о масштабной модернизации и замене основных базовых генераторов производства электрической энергии, на что требуются значительные средства.
«Плюс, вы знаете, ограничение по использованию угля, к сожалению, на сегодня есть. Поэтому большая часть станций будет проектироваться на природном газе настолько, насколько это возможно. Это неизбежно приводит к увеличению тарифа. Мы это прекрасно понимаем, и для того, чтобы не было большого социального напряжения, мы переходим на балансирующий рынок электроэнергии – понятие единого закупщика по рынку электроэнергии плюс программа «Тарифы в обмен на инвестиции», о которой вы слышали в Послании президента. Это вполне возможно через рынок мощности», — министр энергетики РК Болат Акчулаков.
Как пояснил глава Минэнерго, рынок мощности предполагает, что, если строятся большие объекты генерации в одном регионе, единый закупщик берет и усредняет стоимость электроэнергии по всем группам потребителей на территории Казахстана.
«Мы говорим не о каком-то значительном региональном росте, а о небольшом незначительном росте в среднем у всех потребителей по территории Казахстана. Плюс балансирующий рынок электроэнергии предполагает введение зональных и временных, часовых тарифов – на первом этапе мы предполагаем, что их может быть четыре – два дневных, два ночных, или три дневных, один ночной. Мы пока готовим в пилотном режиме данный подход. Это направлено на недопущение резкого роста тарифов для конечного потребителя,- отмечает Болат Акчулаков.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: