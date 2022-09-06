В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, как могут измениться тарифы на электроэнергию в Казахстане, передает zakon.kz.

Болат Акчулаков указал на износ основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается. По его словам, сейчас стоит вопрос о масштабной модернизации и замене основных базовых генераторов производства электрической энергии, на что требуются значительные средства.

«Плюс, вы знаете, ограничение по использованию угля, к сожалению, на сегодня есть. Поэтому большая часть станций будет проектироваться на природном газе настолько, насколько это возможно. Это неизбежно приводит к увеличению тарифа. Мы это прекрасно понимаем, и для того, чтобы не было большого социального напряжения, мы переходим на балансирующий рынок электроэнергии – понятие единого закупщика по рынку электроэнергии плюс программа «Тарифы в обмен на инвестиции», о которой вы слышали в Послании президента. Это вполне возможно через рынок мощности», — министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Как пояснил глава Минэнерго, рынок мощности предполагает, что, если строятся большие объекты генерации в одном регионе, единый закупщик берет и усредняет стоимость электроэнергии по всем группам потребителей на территории Казахстана.

«Мы говорим не о каком-то значительном региональном росте, а о небольшом незначительном росте в среднем у всех потребителей по территории Казахстана. Плюс балансирующий рынок электроэнергии предполагает введение зональных и временных, часовых тарифов – на первом этапе мы предполагаем, что их может быть четыре – два дневных, два ночных, или три дневных, один ночной. Мы пока готовим в пилотном режиме данный подход. Это направлено на недопущение резкого роста тарифов для конечного потребителя,- отмечает Болат Акчулаков.

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