В Казахстане перезапустят льготное автокредитование. Какие машины можно будет купить

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сейчас рассматривают два варианта новых программ льготного автокредитования. В первом варианте на льготное кредитование предлагается направить 150 млрд тенге с разбивкой на четыре года (на первый год – 30 млрд). Условия кредитования предлагается оставить такими же, как у старых программ, запущенных в 2015 году. Второй предлагаемый вариант включает идею о кредитовании социально уязвимых слоёв населения без первоначального взноса. На неё предлагается выделить около 100 млрд тенге из средств, аккумулированных компанией «Оператор РОП».

По предварительным данным, максимальная сумма кредита будет составлять 10 млн тенге, разрешат приобретать машины местной сборки. Какие автомобили можно будет купить по льготным кредитам и какие задачи поможет решить рассматриваемая программа? На эти вопросы корреспонденту Informburo.kz ответили казахстанские эксперты.

Обоснованная сумма

По словам эксперта-аналитика по авторынку Артура Мискаряна, в последние годы основной спрос в Казахстане приходится на автомобили начального ценового сегмента, поэтому выбор именно этой суммы – 10 млн тенге – понятен и вполне обоснован. К тому же в сегодняшних условиях, при общемировом росте цен, спрос на модели в данном сегменте будет лишь увеличиваться.

В пределах обозначенной суммы можно рассматривать локализованные модели от Lada, Chevrolet, Hyundai, Kia, Renault, JAC и УАЗ. В масштабах казахстанского рынка сам по себе перечень вполне внушителен, другой вопрос – фактическое наличие автомобилей на складах производителей и дилеров.

В условиях общемирового дефицита машин выбор доступных автомобилей может сокращаться, но это та проблема, с которой в настоящее время борются все мировые автоконцерны. В целом такое мероприятие полезно для всех: и для потребителей (процент по кредиту в ПЛК ведь вообще уникален), и для государства, и для банков, и для производителей.

Надо быстро потратить деньги РОПа

Член Общества содействия автомобилистам (ОСА) и общественного совета Караганды Василий Климаков считает, что идея льготного кредитования сама по себе неплоха, но реализуется довольно криво.

По его словам, первая задача администраторов автоотрасли заключается в уменьшении дефицита, повышении предложения по доступной цене. Вторая задача – омоложение автопарка, потому что в РК половина машин старше 20 лет, что представляет потенциальную угрозу жизни. И только третья задача – поддержка автопрома.

«Явно видно, что главная задача сейчас – это просто потратить деньги, которые накопил РОП. Мы имеем дело с убогой государственной политикой, при которой собрали деньги с народа и теперь не знают, куда их деть. И нужно побыстрее их потратить хоть куда-то», – сказал Василий Климаков.

По мнению эксперта, острая проблема в стране – тотальный дефицит транспортных средств при растущем спросе. Их общее количество за последние пять лет снизилось на несколько сотен тысяч единиц. А количество потенциальных клиентов, наоборот, на сотни тысяч увеличилось. И в такой ситуации необходима продуманная стратегия, опирающаяся на рыночные механизмы.

«Если деньги пойдут на рынок в существующих условиях, это приведёт к удорожанию автомобилей. У нас 3,7 млн машин. В год продаётся 100 тысяч новых авто. И если мы примем эту программу, то будут продаваться те же самые сто тысяч, но по более высокой цене. Доступность транспортных средств не увеличится. Наши чиновники не понимают рыночных механизмов», – заключил Василий Климаков.

Член ОСА также напомнил, что пять лет назад в Казахстане было запущено льготное кредитование казахстанского транспорта, формировались списки. И когда открылась эта программа, то все заявки за 10 минут были распределены между определёнными автосалонами. Поэтому было бы гораздо лучше разрешить покупать не только новые автомобили, но и подержанные, не старше 3-5 лет, привезённые из некоторых зарубежных стран, в том числе и обычными автоторговцами.

Тогда бы казахстанцы смогли на эти 10 млн получить довольно широкий выбор авто не премиум-класса. Сюда относятся почти все кроссоверы, которые очень популярны в РК. Это подержанные Toyota RAV-4, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander. А среди абсолютно новых – Hyundai и Kia.

Казавтопрому нужен стимул работать

Экономист Арман Байганов тоже склоняется к тому, что новая программа может привести к росту цен на авто. Последние и так дорожают по всему миру вследствие короновируса, инфляции, нехватки микрочипов. А выделение крупных средств на приобретение отечественных авто может обусловить их удорожание ещё на 10-20%. Плюс в Казахстане уже сейчас ощущаются проблемы с поставкой запчастей.

Поэтому имело бы смысл разрешить приобретать и импортные машины, хотя бы из ближнего зарубежья и через официальных поставщиков, подчеркнул экономист, чтобы была какая-то конкуренция и возможность выбора у граждан. А у казавтопрома был стимул работать над улучшением своего качества.

Лучше пустить деньги на сельхозтехнику и общественный транспорт

Экономист Галим Хусаинов уверен, что поддерживать нужно отрасли с высокой добавленной стоимостью для республики. Это ключевой момент. Но важно иметь в виду ещё несколько важных моментов.

«Во-первых, в силу специфики отечественного автопрома 80% от выделенных средств уйдёт на закупку комплектующих и материалов для комплектующих, что ухудшит платёжный баланс страны и будет оказывать давление на курс тенге, – подчеркнул эксперт – Если выделить примерно 200 млрд тенге, то за рубеж уйдет примерно 160 млрд.

Во-вторых, дешёвые кредиты искажают стоимость денег, и мы снова возвращаемся к старым методам, тогда как нужно развивать рыночные механизмы.

По сути, при инфляции в 8,4% кредиты под 6% означают, что мы даём деньги с отрицательными ставками.

В-третьих, что является основной целью государства – обеспечение транспортом населения или обеспечение возможности комфортного передвижения из точки А в точку Б для населения? И если отвечать на все эти вопросы, то логично, что деньги РОПа лучше отправить на следующие вещи:

1. Финансирование лизинга сельхозтехники для увеличения добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Техперевооружение сельского хозяйства позволит увеличить производительность труда, а значит, сократить себестоимость. Сокращение себестоимости с увеличением предложения снизит стоимость продуктов, что является основным фактором инфляции, тогда как финансирование автопрома увеличит давление на торговый баланс страны, а значит, повлияет на курс и автоматически – на инфляцию.

2. Локализация производства сельхозтехники. Создание простой техники стране куда более под силу, нежели сложной, если всё-таки стоит вопрос развития машиностроения. Если взять несложный агрегат, то основную себестоимость в нём составляет металл, которого у нас имеется в большом количестве. Поэтому нужно начать производство простых агрегатов. На худой конец, можно привезти производителей тракторов, комбайнов или грузовой техники, где нам также гораздо легче увеличить долю локальных комплектующих.

3. Увеличение инвестиций в общественный транспорт. Нужно инвестировать в пригородный транспорт и создавать инфраструктуру рельсового транспорта. Строить метро в больших городах. Нужно создавать именно комфортную среду для возможности быстро доехать до нужного места. Особенно это актуально для Алматы, где бороться с пробками нужно не путём расширения улиц и строительства развязок, а путём развития общественного транспорта (метро, пригородный электрический транспорт, автобусы, такси и так далее). Это больше поможет природе, чем увеличение потребления новых авто».