В Казахстане первоклассники снова будут учиться по «Букварю и «Әліппе»

24.kz
Первоклассники казахстанских школ снова будут учиться по «Букварю и «Әліппе». Новое учебное пособие они получат к первому сентября. Книги прошли экспертизу и опробованы в шестидесяти школах, сообщает informburo.kz со ссылкой на «31 канал».
«Әліппе» и «Букварь» едины по содержательной части. По ним школьники будут учиться не только читать и писать, но и познавать обычаи,традиции, культуру казахского народа. «Әліппе» разработан по методике выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова – по принципу «от простого к сложному». Сначала дети будут изучать звуки, буквы, затем слоги и слова. Каждый урок в учебниках сопровождается QR кодом. С помощью приложения можно воспроизвести уроки в аудио- и видеоформате.
«Аудио- и видеоформат представлен практически на каждой странице учебника и касаются определённой темы. В некоторых случаях их по несколько. Они достаточно эффективны в раннем обучении. Всё-таки дети только начинают учиться читать и писать. Поэтому многое воспринимают на слух и визуально», – рассказал директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МОН РК Елдос Нурланов.
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