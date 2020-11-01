В Казахстане планируют диагностировать заболевания глаз с помощью ИИ

Ученые Назарбаев Университета совместно с коллегами из США работают над проектом, который позволит, используя технологии искусственного интеллекта, выявлять признаки основной причины плохого зрения и слепоты у казахстанцев в возрасте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Основной причиной ухудшения зрения, а также слепоты у людей старше 50 лет является возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – поражения центральной части сетчатки глаза. Выявление такой патологии на раннем этапе поможет предотвратить тяжелые осложнения.
Программа получила название Machine Learning Pipeline (ML Pipeline).
«Клиницисты UMC фиксируют области на оптическом томографическом снимке «метками», а исследователи в области искусственного интеллекта, используя эти данные, работают над построением модели алгоритма. В будущем программа, проводя анализ снимков, поможет автоматически определять признаки болезни. Это увеличит возможности диагностики и расширит охват населения обследованиями», — рассказала менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета Айгерим Турсынхан.
По ее словам, успешное внедрение искусственного интеллекта для диагностики возрастной дегенерации макулы сетчатки, в дальнейшем позволит расширить круг исследований и других офтальмологических заболеваний.
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