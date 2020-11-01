В Казахстане планируют диагностировать заболевания глаз с помощью ИИ

Ученые Назарбаев Университета совместно с коллегами из США работают над проектом, который позволит, используя технологии искусственного интеллекта, выявлять признаки основной причины плохого зрения и слепоты у казахстанцев в возрасте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Основной причиной ухудшения зрения, а также слепоты у людей старше 50 лет является возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – поражения центральной части сетчатки глаза. Выявление такой патологии на раннем этапе поможет предотвратить тяжелые осложнения.

Для решения этой проблемы команда специалистов из Назарбаев Университета, University Medical Center и Медицинского центра Университета Питтсбурга (UPMC) разработала программу, которая создает алгоритмы обнаружения изменений в сетчатке глаза на снимках оптической томографии. Эти алгоритмы помогут использовать искусственный интеллект в клинической практике и выявлять симптомы ВМД на ранней стадии.

Программа получила название Machine Learning Pipeline (ML Pipeline).

«Клиницисты UMC фиксируют области на оптическом томографическом снимке «метками», а исследователи в области искусственного интеллекта, используя эти данные, работают над построением модели алгоритма. В будущем программа, проводя анализ снимков, поможет автоматически определять признаки болезни. Это увеличит возможности диагностики и расширит охват населения обследованиями», — рассказала менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета Айгерим Турсынхан.

По ее словам, успешное внедрение искусственного интеллекта для диагностики возрастной дегенерации макулы сетчатки, в дальнейшем позволит расширить круг исследований и других офтальмологических заболеваний.

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