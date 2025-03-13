Министерство труда подготовило проект изменений и дополнений в некоторые решения правительства по вопросам осуществления пенсионных выплат и перечисления пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

«Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие отсылочных норм нормативных правовых актов на статьи 319 и 341 Налогового кодекса РК (в части исчисления обязательных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов работодателя)», – говорится в пояснительной записке.

Также поправки вносятся в целях оказания проактивной услуги получателям пенсионных выплат за выслугу лет, достигших общеустановленного пенсионного возраста и не обратившихся за их выплатой в ЕНПФ.

В целях оказания проактивной услуги по пенсионным выплатам из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой, ЕНПФ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с Государственной корпорацией на наличие у указанных лиц в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения назначенных за счет бюджетных средств пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты.

По результатам сверки Государственная корпорация формирует список лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по возрасту и (или) государственной базовой пенсионной выплаты, за выслугу лет.

При этом сбор и обработка персональных данных получателей осуществляются на основании согласий, представленных при назначении пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет и государственной базовой пенсионной выплаты.

Это уточнение позволит ЕНПФ беззаявительно осуществлять получателям за выслугу лет пенсионные выплаты из ЕНПФ, в том числе исключит необходимость их обращения с заявлениями в подразделения Госкорпорации.

Как известно, Госкорпорация организует и осуществляет пенсионные выплаты из ЕНПФ. Также Госкорпорация обязана осуществлять прием и проверку полноты документов, необходимых для назначения, пересмотра, отказа в назначении, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения пенсионных, социальных и иных выплат. Исходя из принципа «одного окна» при оказании услуги по назначению, прекращению пенсионной выплаты из ЕНПФ, в рамках назначения специальной социальной выплаты ЕНПФ получает уведомления от АИС МТСЗН, на основании которого пенсионные выплаты из ЕНПФ прекращаются. В соответствии с этим в правила внесены уточняющие эти функции дополнения.

В практике ЕНПФ имеются факты обращения лиц, у которых документы, удостоверяющие личность, либо вид на жительство иностранца в РК, либо удостоверение лица без гражданства, ранее выданные уполномоченным органом РК, недействительны по иным причинам, например, «истечение срока годности» или «просроченные документы», «непригодность для дальнейшего использования» или «невостребованные документы». Проектом уточняются причины недействительности документов, удостоверяющих личность, ранее выданных уполномоченным органом РК.

Также предлагается исключить осуществление пенсионных выплат в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК иностранцам и лицам без гражданства в случаях, если один из документов (удостоверение личности или паспорт), ранее выданный уполномоченным органом РК, недействителен по причинам, не предусмотренным Правилами.

Также вносятся уточнения, касающиеся граждан государств – членов ЕАЭС.

Пенсионные выплаты иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на ПМЖ за пределы Казахстана, за исключением государств – членов ЕАЭС, осуществляются единовременно, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

Пенсионные выплаты гражданам государств – членов ЕАЭС, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РК, осуществляются в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 224 Социального кодекса в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику в порядке, определяемом подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил.

Также в документ вносится ряд уточняющих редакционных правок

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