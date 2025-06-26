В Казахстане планируется расширение программы вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает BAQ.KZ. Вопрос о включении мальчиков в список получателей вакцины находится на стадии проработки, сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

«В части вакцинации мальчиков этот вопрос уже находится на рассмотрении. В настоящее время в рамках правительства прорабатывается возможность внесения изменений в постановление, предусматривающих расширение программы.

Речь идет не только о расширении возрастного охвата среди девочек, но и о включении в программу мальчиков.

Предварительно планируется начать вакцинацию мальчиков примерно через год», — сказал вице-министр на брифинге в Сенате.

Ранее министр здравохранения Акмарал Альназарова, в кулуарах Мажилиса сообщила о том, что ведомство рассматривает предложение о расширении возрастных границ для вакцинации от ВЧП.

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