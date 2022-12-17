USD 468.56
EUR 497.56
RUB 7.3
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в…

В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году

Фото из открытых источников

Подготовлено постановление правительства Казахстана «О призыве офицеров запаса на воинскую службу», сообщает zakon.kz.

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», – говорится в документе.

Как следует из проекта, призыву в общей сложности подлежат 345 офицеров, в том числе в:

  • Вооруженные силы РК – 260 человек;
  • Пограничная служба КНБ РК – 60 человек;
  • МЧС РК – 16 человек;
  • Национальная гвардия – 9.
  • Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 27 декабря.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Машины, купленные по страховке, легализации не подлежат
Следующая новость

Машины загорелись. Два человека погибли на трассе в Костанайской области