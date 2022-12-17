В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году

Фото из открытых источников
Подготовлено постановление правительства Казахстана «О призыве офицеров запаса на воинскую службу», сообщает zakon.kz.
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«Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», – говорится в документе.
Как следует из проекта, призыву в общей сложности подлежат 345 офицеров, в том числе в:
- Вооруженные силы РК – 260 человек;
- Пограничная служба КНБ РК – 60 человек;
- МЧС РК – 16 человек;
- Национальная гвардия – 9.
- Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 27 декабря.