В Казахстане планируют увеличить количество переселенцев

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2021 год, сообщает Zakon.kz.

Так, устанавливается:

региональная квота приема кандасов на 2021 год в количестве 1146 человек;

региональная квота приема переселенцев на 2021 год в количестве 7023 человека.

В прежней редакции региональная квота приема кандасов на 2021 год составляла 1246 человек. Региональная квота приема переселенцев – 6940 человек.

Как поясняется, вносятся количественные изменения в показатели региональной квоты приема кандасов и переселенцев в связи с увеличением численности переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, а также в связи со снижением тенденции подачи заявлений на получение региональной квоты в Павлодарской области.

Акимат Павлодарской области предложил уменьшить индикаторы региональной квоты приема кандасов с 500 до 400 человек, выделенные средства возвращены в республиканский бюджет, а также увеличить индикаторы региональной квоты приема переселенцев с 2600 до 2863 человек без выделения дополнительных средств.

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