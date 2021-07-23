В Казахстане планируют внедрить групповую принадлежность среди детей инвалидов до 16 лет

Это позволит увеличить размер государственного пособия, которое они получают. Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области. Рассказал он и том, сколько в регионе многодетных семей и какие пособия они получают.

С 1 января прошлого года в Казахстане было введено новое государственное пособие для многодетных семей. Пособие выплачивается всем многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, независимо от дохода семьи.

«На сегодняшний день данное пособие получают по области 6 308 многодетных семей, которым выплачено за 6 месяцев текущего года более 1 млрд. 946 млн. тенге.

Хотелось бы отметить, что из 6 308 многодетных семей 335 семей получают на 6-х детей, 73 семьи — на 7-х детей и более. Помимо пособия как многодетным семьям данные многодетные матери получают ежемесячное государственное пособие как награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» в размере 18 669 тенге», — отметил

руководитель Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат Муратбеков.

Как рассказал Мурат Муратбеков, в ближайшее время по инициативе депутатов Парламента совместно с профильным министерством ведется работа по внедрению групповой принадлежности среди детей инвалидов до 16 лет. Сейчас же инвалидность детей делят на группы с 16 до 18 лет. Теперь планируется начать деление с 7 лет.

«То есть до 7 лет — это ребенок инвалид, а уже с 7-летнего возраста уже будет подразделяться на категории 1,2,3 соответственно это увеличит размер пособия для этих детей. Поэтому на сегодняшний день данный проект все необходимые слушания прошел, министерством проект соответствующий закон подготовлен.Я думаю, что в ближайшее время будет введен»,- сообщил Муратбеков.

Также сейчас для удобства граждан предусмотрена возможность оформления различного рода пособий и пенсионных выплат в формате онлайн. Если брать в пример прошлый год, то по его итогам 90% услуг было оказано дистанционно.

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