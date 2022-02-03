В Казахстане планируют ввести налог на роскошь

В пресс-службе Министерства финансов Казахстана рассказали о планах по внедрению налога на роскошь, раскрыв подробности предложения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Минфине разъяснили, что вопрос введения налогообложения на предметы роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики Казахстана.»В частности, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей высокой стоимости, таких марок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и (по установленному перечню) путем введения повышающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства в зависимости от стоимости (свыше установленного предела) и года выпуска автомобиля, и повышения ставки регистрационного сбора. При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы», — разъяснили в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что к предметам роскоши также планируется отнести определенные классы летательных аппаратов, яхт и недвижимое имущество, находящееся в городах республиканского значения, областных центрах, курортных зонах.

Здесь также планируют введение повышающих коэффициентов к налогу на имущество в зависимости от площади, к примеру, квартиры площадью более 300 квадратных метров, жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 400 квадратных метров.

Напомним, введение налога на роскошь предложили ввести в Казахстане в ноябре 2021 года. Сенатор Марат Бахтиярулы заявил, что за 30 лет независимости мы стали свидетелями значительного увеличения разрыва между богатыми и бедными группами в стране. Позднее вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил о планах правительства рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать законопроект.

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