В Казахстане планируют заменить все старые лифты. Речь идет о подъемниках, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. В этом году подлежат замене 224 лифта, в следующем — более 300, передаёт корреспондент «24KZ».

Требование о замене старых подъемников на новые прописано в техническом регламенте о безопасности лифтов. Документ распространяется на государства-члены ЕАЭС, участником которого является и Казахстан. Сроки исполнения обязательств сжатые — до 15 февраля следующего года. К этому времени в стране необходимо обновить более пятисот единиц лифтов, срок эксплуатации которых истёк.

«На сегодняшний день по республике насчитывается около 34 тысяч лифтов, из них подлежат замене около 4 тысяч. Также капитальному ремонту подлежат около 2,5 тысяч лифтов. С 2019 года у нас работала программа «Нурлы жер», а сегодня действует Концепция ЖКХ до 2027 года. В рамках таких программ заменено около 2 тысяч лифтов за счет средств, как местного, так и республиканского бюджетов. В этом году из республиканского бюджета выделено 13,8 миллиарда тенге на капремонт 234 домов, из них 224 — с заменой лифтов», — говорит руководитель Управления Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Кызгалдак Медетова.

Деньги распределили по регионам, которые подали заявки на проведение работ. По решению жильцов многоэтажек новые подъемники устанавливают в рассрочку от 7 до 15 лет. Однако не все казахстанцы могут позволить себе дополнительные траты, считают в Ассоциации лифтовых компаний.

«Замена одного лифта стоит порядка 20-25 миллионов тенге, и возложить такие расходы на плечи жителей достаточно сложно. Сегодня население не готово собрать такие средства. Работа в этом направлении идет, но я думаю, что мы не сможем справиться с полным объемом, который был заявлен, в этом году. Если мы осилим хотя бы половину, это будет очень хорошо», — говорит , заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация лифтовых компаний РК» Владимир Табашнюк.

Взвалить на свои плечи непосильный груз в виде многомиллионной рассрочки не готовы и жильцы этой столичной многоэтажки. Могилевский лифт, установленный здесь четверть века назад, больше стоит, чем работает. В прошлом году у подъемника истек срок эксплуатации, и его пришлось продлить на год. Но в будущем, согласно правилам безопасности, его просто отключат, говорит один из жителей, Зейнолла Жукенов.

Если в городах республиканского значения ситуация более-менее сносная, то в регионах картина плачевная, отмечают специалисты. Например, в Карагандинской области всё еще функционируют лифты, отслужившие по два нормативных срока. Наибольшее количество устаревших подъемников наблюдается в Алматы, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

«Такого не должно быть, чтобы лифты работали два нормативных срока. Это чревато инцидентами. Если взять, к примеру, Астану, у нас в городе зарегистрировано порядка 13 тысяч лифтовых единиц и всего два госинспектора на город — это много или мало? Соответственно, мы работаем уже точечно: когда какая-то проблема случается, госинспектор открывает проверку, проводит профилактический контроль, выезжает, отрабатывает с владельцами и лифтовой компанией. Но мы считаем, что этого недостаточно. Мы должны работать на упреждение, чтобы не было чрезвычайных и аварийных ситуаций», — говорит заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация лифтовых компаний РК Владимир Табашнюк.

За последние пять лет в Казахстане зарегистрировано порядка 10 ЧП в лифтах, в том числе с летальным исходом.

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